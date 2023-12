KODUOTSIJA ⟩ Vahva välimusega Dollar otsib pikki jalutuskäike armastavat pere

Võõra silmapiirile ilmumisel annab Dollar sellest kõva häälega märku ja on esimese hooga võõra suhtes väga kahtlustav, kuid tuttavate inimeste juuresolekul on mõningaste maiustega võimalik temaga peatselt sõprust sobitada. Koer armastab pikki jalutuskäike ja on valmis ära õppima inimese poolt antavad korraldused.