Lubamatu komme: katuse rookimise asemel paneme lindi ette

Astute mööda kõnniteed, kui nipsti! puutoika külge kinnitatud punavalge ohutuslint ees, aga tee servas kõrgub lumevall, on tihedalt pargitud autod või mõlemad. Annab leida, kustkaudu edasi liikuda! Pilk üles reedab, et lindi põhjus on räästa küljes rippuvad hiigelpurikad või paks jääkiht. Kusjuures ohutuslint lehvib selles kohas päevi, ilma et keegi katust tõesti puhastaks.