Raport: Varbla on nelja piirkonna seas, kuhu tuumajaama ehitamine on kõige positiivsema mõjuga

Tuumajaama sotsiaalmajandusliku mõju analüüsi kohaselt oleks jaama ehitamise mõju kõige positiivsem Tallinnast kaugemal asuvatele kahaneva ja alla keskmise sissetulekuga elanikkonnaga piirkondadele nagu on Varbla, Loksa, Kunda ja Toila kant, mis on ka hiljuti valminud ruumilise analüüsi kohaselt jaama soovitatavad võimalikud asupaigad.

Raportis märgitakse et suurematest keskustest kaugemale jäävate piirkondade puhul on tarvis tuumaelektrijaama rajamise korral investeerida kohalike avalike teenuste pakkumisse, kuna töökohtade arvu kasv piirkonnas võib märgatavalt kasvatada ka elanike arvu, kellele on vaja neid teenuseid osutada. Kvaliteetteenuste pakkumist see neis piirkondades tõenäoliselt siiski ei kasvata.