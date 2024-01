Tahate teada kui paks on jää veekogudel?

Päästeameti soovituse järgi tasub jääle minna alles siis, kui jääkattele paksus on vähemalt 10 sentimeetrit. Pärnus mõõdetakse jää paksust viies kohas Pärnu jõel: kahes paigas Pärnu kesklinna silla kandis, Papiniidu silla juures ja kahes kohas ristumisel Reiu jõega. Kõigis nendes paikades oli jõe keskel jää reedese seisuga piisavalt paks, et inimest kanda, jäädes 15-20 sentimeetri vahele. Kaldal tuvastati mitmes kohas siiski, et jää oli mitmekihiline ja sel oli vesi peal.