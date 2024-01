Mitteõppivate ega -töötavate noorte osakaal on kümnendik

NEET on rahvusvaheliselt tuntud termin, mis viitab ühiskonnaelus mitteaktiivsetele noortele, kes ei ole hõivatud ei hariduses, tööturul ega osale ka koolitustel. Akronüüm NEET tuleb ingliskeelsete sõnade not involved in education, employment or training esitähtedest. Sellisel moel ühiskonnaelust kõrvale jäänud noori on oluline süsteemselt toetada, kuna pikemas perspektiivis võib olukord kaasa tuua ahtad võimalused ametiala valikus, madala töötasu, riskikäitumise. Ühiskonna tasandil kaasneb aga elanike majandusliku passiivsuse ja riskikäitumisega koormuse sotsiaal- ja tervishoiusüsteemile.