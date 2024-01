PILDID ⟩ Osa Mai elanikke on pühapäevase torulekke järel veel veeta

AS Pärnu Vee tehnilise teeninduse juht Roman Vaba selgitas, et suure toru muhv lekkis, mistõttu tuli vesi kinni panna. Kella 13.30 paiku, kui Pärnu Postimees Vabaga ühendust võttis, oli Pärnu Vee töötajatel koht juba ette valmistatud, torust katkine lõik välja saetud ja nad hakkasid seda peagi uuega asendama. "Ootavad, kuni kuivaks läheb, ja siis vahetavad ära," avaldas Vaba.

Selle ala inimestele pole see töö keeruline. "Ega need toruremondid ole kunagi rasked, juurdepääsemine ja asukoha leidmine on teinekord raske," selgitas Vaba. "Kui sa lekke asukoha üles leiad, on lihtne: kaevad lahti ja paned katkisele kohale paiga peale või vahetad toru välja."

Vaba mainis, et leke on peatorustikus, mistõttu mõjutab see paljusid tarbijaid. Kuna leke polnud nii suur, et vett lausa lahmaks, keerati pühapäeval kella 21.30 paiku vesi natukeseks lahti, et inimesed saaksid vett varuda. Esmaspäeva hommikul vedas Pärnu Vesi Mai 18 juurde veepaagi.