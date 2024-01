Anonüümseks jääda soovinud vanema sõnade kohaselt selgus see, et küttesüsteem Pärnu Liblika lasteaias ei tööta, hommikul lapsi sinna viies. “Lapsed läksid täna lasteaeda, kus ruumides on 13 kraadi … Selge see, et need, kes sellises külmas on lasteaias, on varsti haiged,” märkis lapsevanem.