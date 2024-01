Pärnu Postimehe fotograafi pildid kandideerivad aasta pressifotoks

Lääneranna vallavolikogu otsustas 2023. aasta märtsis, et Metsküla algkool sulgeb sügisest uksed. Hoolimata sellest otsusest kogunesid õpilased koos oma peredega 1. septembril Metsküla kooli, kus kolm esimese klassi õpilast said kätte oma aabitsa.

Uudisfoto kategoorias võistlevad veel ajalehe Raplamaa Sõnumid piltniku Camilla Kännola jäädvustus “Elektriliinidelt lume eemaldamine Palamulla külas Raplamaal”, mis sündis detsembri alguses, ja Postimehe fotograafi Eero Vabamägi ülesvõte “Streik tuleb”, millel on haridusminister Kristina Kallas ja Eesti haridustöötajate liidu esimees Reemo Voltri. Kallase ja Voltri detsembri alguses toimunud kohtumise järel sai selgeks, et haridusministeerium on suutnud oma eelarvest leida kaheksa miljonit eurot lisaraha õpetajate palgatõusuks. Peagi selgus aga, et õpetajaid see number ei rahulda ja jaanuaris asutakse streikima.