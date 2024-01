Talve selgroog sai murtud

Tuisupäevad on minus viimastel aastatel kahetisi tundeid tekitanud. Vaadata ja ehk ka jäädvustada, on katuselt voolavat või üle välja tormavat lund küll kena, kuid suure linnuhuvilisena kipuvad tuisused päevad olema metsas ja mujalgi pigem vaiksemad. Ühtlasi ei kostu vuhiseva tuule tõttu ära niigi vähehäälekate lindude hüüud ning sulelised hoiavad tihtipeale varjulisematesse paikadesse.

Tänaseks on seljatatud taliharjapäev. Sel päeval sai murtud talve selgroog ning uskumuste järgi pidavat karud sel ajal talvekorterites külge keerama ja teist käppa imema asuma. Saarde kihelkonnas teadis vanarahvas öelda, et sel päeval pidavat suur must rähn metsas puu oksa pihta nokaga põrri laskma. See olla esimeseks kevade tuleku kuulutuseks.