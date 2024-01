Võistlusel otsiti lahendust, mis tooks Vanale tänavale uue ärkamise ning parandaks selle toimimist kvaliteetse ja multifunktsionaalse avaliku ruumina. Peamiseks väljakutseks sai asjaolu, et Vändra alev on kasvanud põhja suunas ja kaubandus on ajapikku liikunud Vanalt tänavalt eemale. Tänane Vana tänav on väheaktiivne, samas suure potentsiaaliga tänav, mida ääristavad ajaloolised hooned. Ideekonkursi eesmärk oli tuua elu ja inimesed Vanale tänavale tagasi.