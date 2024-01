Kaardid ⟩ Tootsi tuulikute osade veoks hakatakse ette valmistama teekoridori

Enefit Green ehitab kunagise turbamaardla alale 38 tuulikut, mille tipukõrgus küünib 241 meetrini. Tootsi tuulikute labade pikkus on 82 meetrit. Veetav kogus on suur, sest igal tuulikul on kolm laba, ent ühele autole mahub korraga üks laba.