Politsei otsib tundmatut kalameest, kelle sõiduriist leiti lahvandusest

"Leidsime muuli ligidalt lahvandusest soome kelguga vette sõitmise jälje, aga sealt väljatulemise jälgi ei paistnud. Seega kutsusime kohale SAR meeskonna, kes sealt kelgu ja püügivahendid välja tragis. Kuigi pildil tundub, et politsei seisab vööni vees, siis seal on topeltjää äär, mille peal ta seisis ja all ligi neli meetrit vett," kirjutas Pärnu kalatakso juht Taavi Holter somes. Politsei palub inimesel, kellega selline õnnetus juhtus ning neil, kes tunnevad ära püügivahendi ja kelgu või teavad kedagi, kes on kadunud, anda sellest teada helistades 112.



Taavi Holteri kaart näitab, et õnnetuspaigas on veesügavus 4,2 meetrit. Taavi Holteri Kuvatõmmis

Politsei sai teate Pärnu muuli lähedal olevatest tõukekelgu jälgedest, mis viisid lahvanduseni, eile kella 16.30 paiku.

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Brita Sepp avaldas, et Pärnu prefektuuri merepääste üksus leidis ja tõi veest välja soome kelgu ja jääpuuri kella viie paiku. "Umbes kella kuueks õhtul oli õnnetuspiirkond sonariga läbi kontrollitud, ühtki inimest ei leitud. Täna jätkatakse piirkonna merepõhja kontrolliga," sedastas Sepp.

"Ma isiklikult loodan, et mees sai ikka välja ja kuna oli sula siis välja tulemise jäljed sulasid lihtsalt jää peal ära," ütles Holter.