Kauane teenekas Pärnu Postimehe ajakirjanik Silvia Paluoja on jätkanud pärast pensionile minemist vabakutselisena oluliste teemade kajastamist. Enim läheb talle jätkuvalt korda see, kuidas läheb elu maal.

Uudis, et president on otsustanud talle teenetemärgi anda, võtab sõnaosava ja muidu otsekohese ajakirjaniku Silvia Paluoja sõnatuks. Tal on hea meel, et ta sellest kuuldes istus.