Suri spordilegend Aliide Tamm

Tamm rääkis kolm aastat tagasi ehk oma 85 aasta juubelil võrkpalliliidule, et peab oma karjääri tipphetkeks peasekretäri rolli 1987. ja 1989. aastal Tallinnas korraldatud rahvusvahelistel Vladimir Savvini mälestusturniiridel. “Kui kuulsin, et mind on Savvini turniiri peasekretäriks määratud, ehmusin ära. Õnneks oli peakohtunik üks väga tore Moskva mees ja kõik sekretariaadi liikmed olid meie inimesed,” meenutas Tamm oma elu tähetunde.