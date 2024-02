Sadama korvpallimeeskond teenis kodusaalis 30punktilise võidu

Sadamal on nüüd 11 võitu ja 12 kaotust, mis annab viimase play-off‘i positsiooni ehk kaheksanda koha. Põhiturniiri lõpuni jääb seitse matši. Läti ülikooli meeskond (3-20) on 16 tiimi konkurentsis viimane. Pärnakate järgmine mäng on pealtvaatajatele tasuta, kui laupäeval võõrustatakse kodusaalis Liepājajat.