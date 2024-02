President Pätsist tehtud film tungis vaatajatesse

Kohal olid ka Pätsi järeltulijate mitme põlvkonna esindajad, nende hulgas tema lapselapselaps Madis Päts, kes arendas tähtsündmuse korraldaja Mark Soosaarega enne algust fuajees elavat vestlust. Sündmus tipnes Mark Soosaare 1991. aastal valminud kaheosalise filmiga “Riigivanem”, mille üks esilinastusi toimus New Yorgi moodsa kunsti muuseumis. Algas aga Konstantin Pätsi muuseumi rajaja Elle Leesi õnnitlemisega, sünnipäevalilled ulatas talle Mark Soosaar. “See oli niivõrd põnev, kui ma sattusin botaanikaeda ja sain teada, et seal on olnud riigivanema Konstantin Pätsi talu, ma ei teadnuid sellest enne midagi, oli ju nõukogude aeg,” vastas Lees Soosaare küsimusele, mis ajendas teda muuseumi looma. “Saatus tegi mulle sellise kingituse ja kui Andres Tarand, ülikoolikaaslane, ütles, et hakkame tegema Pätsi tuba, mälestustuba. Sealt sai alguse käskkiri ja kogu uurimine, see oli nii tohutult huvitav.”