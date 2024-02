Vaprus pani Liivimaa liigale võiduka punkti

“Tuli päris raskelt, vastane polnud nii tugevast klassist kui eelmised. Võiduemotsiooni mõttes on see enne liigat kasulik, aga päris paljudes asjades peame tegema kõvasti korrektuure,” analüüsis mängujärgses intervjuus Vapruse kaptenipaela kandnud Uku Kõrre. “Natuke hakkab juba aeg peale suruma – ühe mängu saame veel Flora vastu proovida. Sinna lähme rohkem mõisa peale suhtumisega. On vaja reele saada ja olla valmis nii füüsiliselt kui vaimselt kõigeks, mis hooaeg meile pakkuma hakkab. Võitma läheme!”