Järelvaadatav ⟩ Kas linlased pääsevad lõpuks tülikast kohustusest?

Muudatuse vajadusest on räägitud aastaid. Pärnu Postimees kajastas teemat viimati 31. jaanuaril: «EKRE ja Keskerakonna eelnõu pani võimuliitu kuuluva Isamaa kahvlisse».

Raekoja saalis toimunud istungil päevakorras olnud punkti «Ülesande andmine Pärnu linnavalitsusele» juurde lisatud seletuskirjas tõdetakse, et senine süsteem seab ebaõiglase koorma koduomanikele. Eriti raskes seisus on eakad, puudega ja terviseriketega inimesed ning linlased, kes tööülesannete tõttu ei saa kõnniteid hooldada.

«Koduomanike kohustus hooldada linnavara ei ole õiglane ega põhjendatud,» seisab seletuskirjas. «Linnavara hooldamist peaks rahastama linnaeelarvest, mitte koduomanikest eraisikute kaudu.» Ka on kirjas esile tõstetud teiste omavalitsuste praktika: «Enamik Eesti omavalitsusi hooldab oma kõnniteid ise, näidates, et selline mudel on võimalik ja toimiv.»