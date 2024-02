Galerii ⟩ Uue riigimaja asukad naudivad linna üht kaunimat kohvinurgavaadet

Keskkonnaameti peadirektori asetäitja Olav Avarsalu, kes pärnakana kolis sellese hoonesse sisse eelmise renoveerimise järel 16 aastat tagasi, tõdes, et ägeda sisustuse ja kauni vaatega talveaed on uues majas see koht, kus eri asutuste töötajad armastavad koos käia ja saavad omavahel suhelda. «Varem oli talveaed talvel külm ja suvel oli seal palav, aga nüüd on see selle maja üks populaarsemaid kohti,» seletas ta ning märkis, et talveaiast on kujunenud koht, kus teave kõige kiiremini liigub. «Hiljutise angerjate ümberasustamisskandaali ajal said teiste siinse maja ametite töötajad meie inimeste käest juhtunu kohta infot eelkõige talveaias, kus kokku saadi.» Keskkonnaameti kõrval asuvad Rohelise tänava riigimajas veel põllumajandus- ja toiduamet (PTA), põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet, maa-amet, keskkonnaagentuur ning keskkonnaministeeriumi infotehnoloogiakeskus. Hoonesse loodi 128 töökohta, PTA proovide vastuvõtuala ning asutuste eritehnika hoiu- ja pesuruumid. Seni veidi üle 3000ruutmeetrise netopinnaga maja, mis nõukogude ajal ehitati Eesti Maaparandusprojekti Pärnu kontoriks, võttis ligemale poolteiseaastase ümberehitamise käigus veidi juurde ja nüüd on seal põrandapinda 3400 ruutmeetrit ning pinnaefektiivsus töökoha kohta 18 ruutmeetrit. Renoveerimistööd läksid koos projekteerimisega maksma 6,1 miljonit eurot. Tööde käigus jäi vana hoone küll püsti, ent selle sees ehitati kõik põhjalikult ümber.