Romek Kosenkranius ⟩ Ettevõtluse ja ettevõtjateta ei ole meil riiki ei Pärnus, Pärnumaal ega kogu Eestis

Eestlastena saame olla rahul, et Eesti on iseseisev rahvusriik, samas kuulume täieõiguslikult Euroopa riikide perre. Meid on võetud NATO vihmavarju alla ja seetõttu saame tunda end kindlamana, kui näiteks 1991. aastal. Oleme suutnud oma riigi päästa nii mitmestki okupatsiooni mülkast, millest sügavaim oli pool sajandit kestnud nõukogude okupatsioon. Oleme tõestanud, et meil rahvana jätkub südikust seista oma riigi iseseisvuse ja sõltumatuse, demokraatia, oma rahvuse, keele, kultuuri ja hariduse eest. Oleme saanud aastakümneid elada konfliktivabas Euroopas, arendanud Eestit suuresti oma tarkuse ja parimate teadmiste järgi, pigem siin kohapeal üksteist nügides ja omavahel väiksemat sorti võitlust pidades.