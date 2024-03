Tartu ülikooli uuring: Eesti lapsed näevad liiga palju ebatervisliku toidu ja joogi reklaame

Kiisk märkis, et mittenakkushaigustest tingitud enneaegse suremusega seotud neli peamist käitumuslikku riskitegurit on tasakaalustamata toitumine, tubaka tarvitamine, vähene kehaline aktiivsus ja alkoholi liigtarvitamine. «Ülekaalulisus ja rasvumine põhjustavad WHO Euroopa piirkonnas üle 1,2 miljoni surma aastas. Kõrge vererõhu, toitumisriskide ja tubakatarvitamise järel on ülekaalulisus ja rasvumine neljas surmapõhjus,» ütles ta.

Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõuniku Kadi Reintami teatel näitas uuring, et Eesti ringhäälingute liidu tegevusjuhend ega eneseregulatsioon ei kaitse laste tervist kahjustava toidu- ja joogireklaamide eest. «Näeme, et üha kasvava ülekaalulisuse probleemiga võitlemiseks tuleb muude meetmete kõrval lapsi sobimatu reklaami eest kaitsta,» ütles ta.

Tartu ülikooli turundusprofessori Andres Kuusik hindas, et kõik saavad oma tavalise tähelepanuga aru, et tegu on reklaamiga, ja mõistavad, kes selle reklaami taga on. Ning et tegemist on igati nutika McDonald‘si reklaamikampaaniaga, mis tuletab toidukoha olemasolu meelde, kuid aitab ka näidata ettevõtet sotsiaalselt vastutustundlikuna.