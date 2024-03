PILDID ⟩ Põles suletud Tali põhikooli internaadihoone

Päästjad said tulekahjuteate kell 1.44 öösel. Põles endise koolimaja kahekorruseline internaadihoone: puitmaja, millel oli ümber telliskivivooder. Kilingi-Nõmme päästekomando meeskonnavanema Andres Jefimovi jutu järgi jäi osa ruume küll tulest puutumata, aga suuremas osas hoone siiski hävis tules.

Päästesündmusel osalesid päästjad Kilingi-Nõmme,Häädemeeste,Abja-Paluoja,Pärnu ja Pärnu-Jaagupi päästekomandodest ning Tali vabatahtlikud päästjad. Lisaks olid kohal kiirabi ja politsei. Päästjaid töötas kohapeal üle 20. Kohale kutsuti ka redelauto Pärnust. Jefimov seletas, et kuna hoone põles lahtise leegiga, olid osa maja konstruktsioonid muutunud juba varisemisohtlikuks ja seda lõiku kustutati redelautolt väljastpoolt ja kõrgemalt. Jefimov tähendas, et ossa, kust tulekahju oli arvatavasti alguse saanud, polnud võimalik päästjaid sisse saata, see oleks olnud eluohtlik. Ülejäänud hoonet kustutati ka seestpoolt.