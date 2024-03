Keskkonnaamet kahtlustab viite inimest pikaajalises salaküttimises ja sellele kaasaaitamises

Lääne ringkonnaprokurör Indrek Kalda sõnas, et tegemist on esialgse kahtlustusega, mis võib edasise menetluse käigus muutuda. "Kahtlustuse kohaselt võisid mehed salaküttimise tulemusena ebaseaduslikult tappa kümneid metsloomi, muuhulgas põtru, metssigu, ilveseid ja hunte. Praeguseks kogutud tõendid annavad alust kriminaalmenetluse raames põhjalikumalt kontrollida, mil määral kahtlustatavad jahipidamise nõudeid rikkusid," ütles ringkonnaprokurör. Tema sõnutsi seab salaküttimine ohtu meid ümbritseva looduskeskkonna tasakaalu ja elurikkuse, kahjustades potentsiaalselt antud juhul suurulukite liigirikkust Eesti metsades. Seetõttu on keskkonnakuritegude avastamine ja lahendamine Kalda hinnangul üks oluline valdkond, kuhu prokuratuur oma teravikku suunab.