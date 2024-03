Puugid otsivad kinnitumiseks inimese kehal pehmeid ja sooje kohti, kus nahk on õrnem ja hea verevarustusega ning on võimalus jääda ohvrile märkamatuks.

Puugid muutuvad aktiivseks varakevadel, mil sooja on püsivalt üle viie kraadi. Nii on just praegu õige aeg end puukentsefaliidi vastu vaktsineerida.