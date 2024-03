Otseülekanne ⟩ Pärnu linnavolikogu valib uue esimehe

Volikogu senine esimees Andres Metsoja peatas oma volitused volikogu liikmena selle kuu algusest. Koalitsioonilepingu kohaselt kuulub volikogu esimehe koht Isamaale, kelle kandidaat sellele ametikohale on Siim Suursild.

See poleks Suursillale esimene kord volikogu esimees olla. 2009–2011 pidas ta seda ametit Audru vallas. Ta on olnud Audrus vallavanem, Pärnus abilinnapea. 2020. aasta augustist töötab ta Häädemeeste abivallavanemana.

Volikogu päevakorras on veel opositsiooni esitatud eelnõud, mille järgi tuleks anda linnavalitsusele ülesanne hoonestusõiguse kehtestamiseks ja arhitektuurikonkursi korraldamiseks, et Munamäele püstitada kohvik ning eemaldada kiirtoidurestorani McDonald’s logoga nutiprügikastid Munamäe rulapargist, Vanapargi mänguväljakult ja pump track’i juurest, asendades need sortimist õpetatavate prügikastidega.