Otseülekanne ⟩ Saarde volikogu asub umbusaldama abivallavanemat

2022. aasta algusest Saarde abivallavanema ametis Talvoja vastutab majanduse eest. Üks tema veetavaid projekte on olnud Kilingi-Nõmme tervise- ja hoolduskeskuse rekonstrueerimistööd, mis ongi umbusaldusavalduse põhjusena esile toodud. Umbusaldavate volinike kirjelduse järgi on Talvoja rahvaesindajaile kinnitanud, et läinud aastal lõpetati tervise- ja hoolduskeskuse ümberehitustööd.

Abivallavanemat umbusaldavad volinikud leiavad, et kui pärast rekonstreerimist puudub hoonel katusesoojustus ja vesi jookseb jätkuvalt keldrisse, siis ei saa öelda, et hoone on energiatõhus. Samuti heidavad nad ette, et vallavalitsus on otsustanud maha vaikida Talvoja hooletuse ja puuduliku järelevalve. Nad märkisid, et umbusaldataval lasub mitmekordne vastutus, kuna vallavalitsuse liikme ja abivallavanema ameti kõrval on Talvoja SA Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskuse nõukogu esimees.