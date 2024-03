Pärnu linn tahab kõik Tammiste koloonia kassid kinni püüda

Cats Helpi vabatahtlikel õnnestus veebruaris korraga pildile saada 20 kassi. Kui palju neid mahapandud krõbinate ja konservi peale kokku jookseb, sõltub sellest, kas kassid on hiljaaegu süüa saanud või ei. Loomi toidavad aiamaapidajad enamasti piima- ja saiapudiga, mis tegelikult pole kassile sobiv hambaalune, aga parem kui mitte midagi. Nii mõnedki datšad on kohandatud kasside ulualuseks, kus loomad leiavad varju tuule ja vihma käest. Mõistagi pole need kenad kohad, vaid rämpsu täis ja uriini järele lehkavad urkad, kus räpastesse totsikutesse kassidele söögiks ees ebamäärane ollus.

Fakt, et Tammistes elutsevad koduta kassid, on teada juba aastaid. Ometi pole probleemi lahendamiseks keegi midagi ette võtnud. Aiamaad asuvad justkui eikellegimaal. Üle 37 hektari suurune Tammiste tee 6b maaüksus on reformimata maa, mille ajutine valitseja on maa-amet. Maaüksuse suhtes koostab maa-amet koos Pärnu linnavalitsusega detailplaneeringut ja piirkond on kavas kujundada elamualaks.