Lehepuhuri kasutamine kevadkoristustel on keelatud

Kliimaministeeriumi välisõhu osakonna nõunik Reet Pruul ütles, et ehkki Eestis on õhukvaliteet üldiselt hea, halveneb kevadel linnaõhu kvaliteet märgatavalt. Oma rolli mängivad selles ka liiga hilja alustatud koristustööd ja valed tänavapuhastamise võtted. “Näiteks aitab koristamiseelne tolmu niisutamine vähendada õhus lendlevate osakeste hulka ning takistab nende levikut,“ andis ta soovituse.

Igal kevadel jõuab ametnikeni infot, et siin-seal kasutatakse puhastamise ettekäändel ka lehepuhureid. On aga oluline silmas pidada, et lehepuhurite kasutamine sellistel eesmärkidel on keelatud. “Tolmu puhutakse lihtsalt ühest kohast teise ning lennutatakse õhku, kus tolm seguneb heitgaaside ja peenosakestega, moodustades tervise jaoks veel ohtlikuma kokteili," selgitas Pruul.

Ka Eesti keskkonnauuringute keskuse õhu- ja kliimaosakonna andmeanalüüsi grupi juhataja Marek Maasikmets kinnitab, et kevadised tolmuepisoodid on suuresti põhjustatud talve jooksul naastrehvide kulutatud teekatte osakeste lendumisest. “Autojuhtidel, kes liiguvad peamiselt linnaruumis, tasub kindlasti mõelda sellele, kas on igapäevasteks sõitudeks just naastrehvid vajalikud. Erinevates uuringutes on leitud, et lisaks suuremale õhusaastele kulutab naastrehvide kasutamine märkimisväärselt ka teekatet ning võib teekatte planeeritud eluiga vähendada kuni poole võrra,“ lisas Maasikmets.