Pärnus näeb NATO tehnikat

NATO kogukonnapäevad said neljapäeval alguse Jõhvist, pühapäeval on liitlased kohal Sillamäel. Pärnusse jõutakse kolmapäeval. Üritus toimub Iseseisvuse väljakul.

Kogukonnapäevadel saab lisaks liitlaste tehnikale näha kaitseväe ja Kaitseliidu varustust. Suurematest masinatest on kohal tank Challenger, lahingumasin Warrior, mitmikraketiheitja M270, soomustransportöörid Griffon ja Sisu ning Ühendriikide raketisüsteem HIMARS. Lisaks saab uudistada kergveokit HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle) ja kaitseväe meditsiiniautot. Oma varustust näitavad kaitseväe meedikud. Relvastusest saab tutvuda tankitõrjerelvadega Carl Gustaf ja Spike ning Eesti kaitseväe isikuvarustusega.

Muusikat mängib Briti maaväe orkester Pipes and Drums, maitsta saab Briti välikokkade pakutavat ja näha, mis on kaitseväe toidupakkides. Samuti on võimalik osa võtta liikumis- ja nuputamismängudest ning tutvuda NATO staabielemendi, Kaitseliidu ja noorteorganisatsioonide tegevusega.