Politsei otsib Pärnus kadunud 15aastast Mirejat

Tüdruku kadumisest teatati politseile esmaspäeva õhtul. Mireja lahkus oma kodust Pärnus kella 12.30 ajal ning viimati nähti teda täna 14 paiku. Võimalik, et pärast seda liikus ta Pärnu muuli kandis, kuid tema hilisem asukoht on teadmata. Telefoni ei ole tüdrukul kaasas ja nii ei ole võimalik temaga ka ühendust saada. Lähedased on Mireja kadumise pärast mures.