15aastase tüdruku otsingud ei ole siiani tulemust andnud

Pärnu politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Keiju Püvi ütles, et politsei on eile õhtust alates suhelnud tüdruku lähedastega ja kontrollinud tema võimalikke viibimiskohti, kuid pole seni Mirejat leidnud. “Kuna lähedaste sõnutsi meeldib Mirejal käia vee ääres, keskendusime eile eelkõige nii mere- kui jõeäärse piirkonna kontrollimisele Pärnus,” märkis Püvi. Seal jätkati otsinguid ka täna. Päästeamet on otsinud drooniga, vee pealt aitab otsida merepäästepatrull. Samuti on politsei asunud kontrollima avaliku ruumi turvakaamerate salvestisi, kuid seni ei ole tüdruku liikumise kohta rohkem teada saadud. “Salvestiste kogumine ja kontrollimine võtab aega.”

Püvi tõi veel esile, et tüdruk võib sõita nii ühistranspordiga kui käia jala ning on ka võimalus, et ta on püüdnud hääletades Pärnust Läti poole liikuda. “Kui mõni autojuht on tüdrukut märganud või ta Läti poole sõites auto peale võtnud, siis palun tal kindlasti politseiga ühendust võtta,” lausus Püvi.