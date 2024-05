Ajalugu tehtud: Vapruse vutimeeskond tegi FC Florale tuule alla!

Väärib märkimist, et 21aastane Vallik oli mullu ligi aasta aega parema jala ristatisideme rebendiga platsilt eemal. Nüüd on ta kuulunud kahes viimases matšis Vapruse algrivistusse.

"Need [tähtsad väravad] mulle tõesti meeldivad: täna tuli pall täpselt ette ja sai ära löödud!" rõõmustas Vallik mängujärgses intervjuus ega saanud kuidagi naeratust näolt. "See oli tõesti raske mäng. Arvan, et kogu meeskond pole tänavu pidanud nii palju pingutama – Flora hoidis ikka väga hästi palli. Aga see võit on suure töö tulemus: kannatasime kaitses ära ega lasknud Floral võimalusi realiseerida."