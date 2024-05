Jalgrattaid varastatakse aina enam. Kuidas oma raudhobu kaitsta?

Eelmisel aastal alustati politsei- ja piirivalveameti (PPA) andmetel ligikaudu 1000 rattavargusega seotud menetlust, mida oli umbes 40 protsenti rohkem kui eelneval aastal.

Jalgrataste varguste sagenemise üks põhjusi peitub PPA major Lilian Palu sõnutsi selles, et turuolukord soosib järelturgu, sest seal on jalgrataste hinnad taskukohasemad. “Seega otsib üha rohkem inimesi sobivat jalgratast ostu-müügikuulutuste kaudu, mis on osaliselt teada-tuntud kui varastatud kauba müügiplatvormid,” selgitas ta.

Selle aasta esimeses kvartalis alustas PPA 51 jalgrattavarguse menetlust. "Seni on rattavarguste arv olnud ootuspärane ja võrreldav eelmiste aastate sama ajaga. Kuna jalgrattad muutuvad üha populaarsemaks ja neid on linnapildis aina rohkem, tähendab see ka nende varguste kasvutrendi," lausus Palu.

Eelmisel aastal tekitati inimestele rattavargustega seoses kahju kokku ligemale 850 000 eurot. Selle juures oli keskmine kahjusumma 800 eurot. Samal ajal suutis politsei rattavarga tuvastada alla kümnendikul juhtumitest. “Tegu on varguse liigiga, kus omanikul endal on väga suur mõju ja võimalus ennetada varguse ohvriks langemist,” rääkis Palu. “Paraku näeme järjest sagedamini seda, et varastatakse ka korralikult lukustatud rattaid nii avalikust ruumist kui ka panipaikadest ja keldritest."

Kui varast tuvastada ei suudeta, tuleb appi kodukindlustus, mille abil on võimalik vähemalt raha tagasi saada.

Swedbanki riskikindlustuse valdkonnajuhi Liina Laksi sõnutsi katab kodukindlustuse varakindlustus esemed nii kodus, kõrvalhoonetes kui ka väljaspool kodu üle Eesti. Seejuures tuleks koduse vara kindlustussummat valides arvesse võtta mitut olulist tahku, et sõiduriistki saaks kindlustatud.

Laksi ütlust mööda peaks omanik arvestama näiteks, et kui ratas asub eluhoones või korteris, on hüvitatav maksimumsumma lepingusse valitud koduse vara kindlustussumma. Kui aga ratast hoitakse panipaigas, abihoones, garaažis või keldris, siis seal hoitav vara on kaetud 25 protsenti koduse vara kindlustussummast.