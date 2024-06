Traagilise õnnetuse järelkaja: varasem Audru ringraja haldaja pillub raja ohutuse pihta kriitikanooli

Sel nädalal andis Eesti mootorrattaspordi föderatsioon (EMF) teada, et ringrajakomisjoni koosolekul analüüsiti olemasolevat infot õnnetusest ja jõuti järeldusele, et selle juhtumi puhul on tegemist mitme halva asjaolu kokkulangemisega – Apinis sõitis teadmata põhjustel rajalt välja ja sattus alale, mis ei ole tavapärane väljasõiduala.