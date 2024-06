Eesti rattakuninganna evib võimalust pääsemaks Pariisi olümpiale: See oleks ulme!

“Sain juba pärast eraldistarti aru, et teistel on mulle raske vastu saada – see andis kõvasti enesekindlust,” kinnitas favoriidikoormat kandnud suvepealinlane, kes pani endast nädala jooksul kõik välja. “Kui sulle on juba korra Eesti meistri särk selga antud, siis seda kaitsta on poole raskem. Jumal tänatud, et see kõik on jälle tehtud, aga järgmine aasta peab uuesti seda stressi üle elama!”