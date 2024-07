OTSEÜLEKANNE Jaan Roose püüab Itaalias 3,6 kilomeetri pikkust tasakaaluliini ületades rekordit

Vahemere kitsas kanal eraldab Itaalia Calabria piirkonda Sitsiilia saarest ja antiikajast alates on idee Messina väina ületamisest tundunud sama fantastiline kui iidne müüt, et merekoletised loovad selle pööriseid. Roose eesmärk on teha see ületamine reaalsuseks, kõndides slackline‘il kahe terastorni - Messina pylonite- vahel.







“Väin omab ajaloolist ja kultuurilist tähtsust, mis ulatub tuhandete aastate taha, samuti erakordset looduslikku ilu,“ ütles Roose. “Kombineerige see muutlike ilmastikutingimuste ja tugevate merevooludega ja see tõenäoliselt pakub unikaalse ja tähendusliku võimaluse slackline‘i piiride avardamiseks,“ lisas ta.



Stardipunkt asub Santa Trada (Villa San Giovanni) 265 meetri kõrgusel mastil ja lõpp on Torre Faros (Messina) 230 meetri kõrgusel. Tasakaaluliin on 3600 meetrit pikk (pikem kui 30 jalgpalliväljakut), 1,9 sentimeetrit lai, kõrguse vahe on 100 meetrit. Hinnanguline aeg tasakaaluliini ületamiseks on umbes kolm tundi. Tasakaaluliini seadistamine toimub helikopterite abil.



3,6 kilomeetri pikkuse tasakaaluliini edukas ületamine nõuab tasakaalu, oskusi, keskendumist ja praktikat. Tasakaaluliinil ei ole oluline ainult tasakaal. Isegi inimesed, kellel pole kõrgusekartust, peavad siin võitlema oma instinktidega ja vajavad vaimujõudu ning palju ettevalmistust, et läbi murda. Sportlase kukkumise korral on tal võimalik uuesti maksimaalselt kolmel korral ületust teha.



Jaan Roose (32) on kolmekordne maailmameister ja esimene ning ainus sportlane, kes on teinud tasakaaluliinil topelt-salto. Red Bulli sportlane on varem saavutanud arvukalt esikohti ja maailmarekordeid ning ta on oma oskuseid demonstreerinud Hollywoodi filmides ja laval, kuid ta pole kunagi varem üritanud midagi nii julget ja nõudlikku kui Messina ületamine.