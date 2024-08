Koduotsija Prantsuse vähejuhi nimega nurrumootor otsib vestluskaaslast

Kui on söögiaeg, siis hõõrub vastu jalgu ja nurrub. Vahest jookseb ka jalge vastu hõõrudes järgi nii, et kõndida on võimatu. Toidunõud maha pannes ja mööda kõndides enamjaolt enam ära ei jookse, vaid pigem sööb rahulikult. Isegi külalistele ja võõrastele on end näidanud ja nuusutanud kätt.