Sindi raekoja renoveerimine läheb planeeritust märgatavalt kallimaks

Mullu märtsis remonti läinud Sindi raekoja renoveerimine on kulgenud üle kivide ja kändude. Nüüd on seis selline, et pikalt seisnud ehitustööd võivad hoo sisse saada, kui Tori volikogu rohelise tule annab. Loa küsimise põhjus lihtne, kuna uus remondihind on planeeritust kallim.