Päästjad tõid Tõstamaal põlevast kortermajast välja kaks kannatanut

Täna kell 12.45 said päästjad info, et Tõstamaal Sadama teel on põlema süttinud kahekordne korterelamu. Teataja sõnul tuli suitsu nii esimese korruse korterist kui katuselt. Kahe minutiga kohal olnud esimesed päästjad tõid hoonest välja kaks kannatanut, kes olid saanud tõsisemaid põletushaavu. Üks inimene oli väljunud hoonest iseseisvalt.