Galerii Hingedepäeva eelset aega saadab kunstnike majas vaikuse laste installatsioon

“Üks tema silmaava on täis tuisanud kohevat lund, aga teisest vaatab otse taevasse hämmeldunud jäine silm." /../ “Emotsioon. Valu. Illusioon. Kas toidad edasi või suudad lõpuks lahti lasta. Nüüd juba “parim enne”. Katkenud rasedused, kõhus surnud beebid – kui palju see teeb valu, kuidas mõjutab oma elu kulgemist edasi, kas saadki üle? Valada see loomingusse, anda sellele teine vorm kui vaid peas keerlemas ja süda nutmas on üks võimalustest ravida valu,” mõtiskleb kunstnik.