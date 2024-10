Sadama kapteni superpartii pakkus Kärbile viimaks eduelamust

"See oli meile ülioluline võit, just emotsionaalses plaanis – oleme suutnud tugevate meeskondadega päris hästi mängida, aga polnud suutnud võitu ära napsata," rõõmustas Tamm mängujärgses intervjuus ja jäi mõistagi ka enda partiiga rahule. "Meil on individuaalset kvaliteeti meeskonnas palju, igaüks on võimeline selliseks mänguks - täna olin see mina, aga mõni teine päev hoopis teine."