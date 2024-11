Uus rekord? Pärnu võrkpalliklubi madistas tabeliliidriga pea kolm tundi

"Peamine fookus on meil jätkuvalt enda tegemistel, teame, mis on meie murekohad ja püüame neid parandada," avaldas Pärnu peatreener Rainer Vassiljev mängu eel. "Oleme kohati suutnud tasavägiselt mängida, ent mingitel hetkedel tuleb rünnakute efektiivsuses suur vahe sisse. Kui tahame geimi lõppudes konkurentsis püsida, tuleb see korda saada. Sel hooajal on liiga niivõrd ühtlane, et suurt vahet pole, kes vastu tuleb – kõigil on taset. Tartu on teistest meeskondadest siiski paremini komplekteeritud, tasemelt üle ja seni on nad hästi esinenud."