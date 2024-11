Valga-Uulu maanteel juhtunud liiklusõnnetuses said viga kahe auto juhid

“Õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel,” ütles politsei pressiesindaja.

Transpordiameti liiklusjuhtimiskeskuse teatel on täna õhtul ja öösel ahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm, Kagu-Eestis on paiguti udu. Õhu- ja teetemperatuur langeb öösel kohati kuni -1 kraadini ning niisketel teelõikudel suureneb libeduseoht, mis püsib ka hommikul. Tõenäosus libeduse tekkeks on suurim öösel Kesk- ja Ida-Eestis, hommikul kohati ka Lääne-Eestis.