Sel pühapäeval on esimene advent, algab aasta viimne kuu ja kaugel see aastalõppki siis enam. On ilus traditsioon teha aasta kokkuvõtteid, mõtestada möödanikku ja tunnustada meist parimaid. Tänusõnu pole kunagi liiast. Seega ei tasu kiitusega eestlaslikult kitsi olla.