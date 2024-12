Ettevõtmise üks eestvedajaid Alo Tomson rääkis, et mõttega on kaasa tulnud umbes 20 inimest. "Huvilisi on muidugi rohkem, aga kahjuks pole kõik teostuseni jõudnud. Eks selleks pea ikkagi ennekõike leidma aega, mida meil kõigil kipub nappima," rääkis ta.