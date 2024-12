Näiteks müüsid Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilasfirma Küpsis liikmed isuäratavaid küpsiseid. Õpilasfirma esindaja Anita Leilop ütles, et mõte just küpsiseid tegema hakata tuli sellest, et neile meeldib ise väga küpsetada. Küpsiste valik oli laadal väga mitmekesine, sealhulgas leidus nende letil ka gluteeni- ja laktoosivabu tooteid. Küpsiseid valmistatakse koduköögis ning meeskonnaliikmete vahel on ära jagatud, kes millise maitsega maiustusi teeb.