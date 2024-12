Kontrollid Enam kui pool lapsi vedanud bussidest ei vastanud nõuetele

"Lasterühma tunnusmärgid on olulised, kuna need annavad teistele liiklejatele märku, et bussis reisivad lapsed. Märkide selge nähtavus ja vastavus nõuetele aitab suurendada teiste liiklejate tähelepanelikkust ja vähendab liiklusõnnetuste riski," ütles transpordiameti veonduse järelevalve osakonna juhataja Karl Tiitson. Tema sõnul tuleb erilist tähelepanu pöörata märkide suurusele ja paigutusele, et need oleksid igas olukorras selgelt nähtavad.