VIDEO Sadama uus peatreener debüteeris kolmesteralli, noorte kaasamise ja 30punktilse võiduga

"Plaan oli kõvasti kiiremini hakata mängima kui Pärnu seda seni tegi," avaldas Evart mängujärgses intervjuus Delfile. "Meil on palju muudatusi, aga detailidesse ei laskuks – põhiline on kaitse ja rünnakul tahan näha rohkem loovust. Mul on poiste üle heameel: tegime ainult kaks treeningut, jõudsime kaitse ja rünnaku asju vaid nipet-näpet muuta. Arvan, et need toimisid täna."