SUUR PILDIGALERII Leetsari mälestusvõistlustel purustati ridamisi rekordeid

“Osalejate rekord, võistluste ja halli rekordid! Ann Marii Kivika võimas 60 meetri jooks ja Kaspar Palmsaare vägev kõrgushüpe,” loetles eestvedaja põhjuseid rahuloluks ja lisas, et taas võimaldati huvilistele veebi vahendusel otseülekannet. “Hall oli rahvas puupüsti täis! See kõik tuletas veelkord meelde, et Pärnusse on vaja korralikku kergejõustikuhalli.”