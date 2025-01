Keskkonnaagentuuri blogi Jaanuaritorm näitas, et loodusõnnetused võivad meid kõiki tabada

Klimatoloog Ain Kallis kirjutas keskkonnaagentuuri blogipostituses, et sel päeval muutus eestlaste skeptiline mõttemall, mille järgi loodusõnnetused on midagi kauget ega puutu meisse. Torm ning väga kiirelt ja kõrgele tõusnud meri näitasid, et kriiside ja ohu tõenäosust ei saa enam ennustada ainult viimase 100 aasta kogemuste põhjal, vaid jälgida tuleb ka seda, mis mujal maailmas toimub, rakendada nüüdisaegseid mõõteseadmeid, kasutada uusi ilmamudeleid, kulutada raha.